В Міноборони США заявили, що доставка Україні озброєння вже йде, але є нюанс

Спікер Міноборони США Патрік Райдер. Фото: скриншот

Міністерство оборони США вже розпочало доставку в Україну обіцяної військової допомоги. Частина пакета доставлятиметься терміново, решта піде із затримкою.

Про це заявив спікер Пентагону Патрік Райдер, пише "Укрінформ".

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За словами Райдера, деяке озброєння буде доставлене терміново, на транспортування інших піде трохи більше часу.

"Ми вже розпочали процес доставки частини зброї, боєприпасів та обладнання, яке буде там впродовж кількох днів, якщо не раніше", — зазначив він.

Військова допомога від США — останні новини

Раніше агенція Reuters повідомило, що США протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності.

Також ми писали, що президент США Джо Байден заявив про початок військових постачань у рамках пакета допомоги Україні найближчими годинами після підписання ним законопроєкту.

Крім того, США заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.