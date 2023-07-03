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В МВД показали, как со своих позиций бежали даже раненые россияне

3 июля 2023 11:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В МВД показали, как со своих позиций бежали даже раненые россияне
Оккупанты бегут со своих позиций. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Луганском направлении украинские военные "поломали" планы россиян по их штурму на наши позиции. Оккупанты так убегали от ВСУ, что их раненые губили бинты.

Соответствующее видео опубликовало министерство внутренних дел Украины.

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Как россияне бежали со своих позиций

"Россияне убегали с позиций так, что за ранеными тянулись бинты. Бойцы 50-го полка имени Семена Высочана Нацгвардии на Луганском направлении помешали россиянам в попытке штурма украинских позиций", — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что выбить захватчиков из своих окопов удалось благодаря профессиональному удару украинской артиллерии.

Напомним, недавно генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу снайпера группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Он точным выстрелом уничтожил российского оккупанта.

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