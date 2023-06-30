Сирський показав, як українські військові ефектно ліквідували окупантів

Український військовий поряд з артилерією. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як бійці ефектно знищили російських окупантів. Ворог накопичував боєприпаси.

Відео Олександр Сирський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Спільна робота аеророзвідки та артилерії дозволила витончено знищити росіян", — йдеться у повідомленні.

Сирський розповів, що на відео працювала 22 ОМБр.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про прогрес на Бахмутському напрямку. Також він продемонстрував результати військових дій, включаючи знищення ворожого міномету "Васільок" та складу боєприпасів.

Також ми писали, що за минулу добу Сили оборони ліквідували понад 500 російських загарбників. Окрім цього, окупанти втратили деяку важливу військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Додамо, аеророзвідка 68-ї єгерської бригади веде успішну боротьбу із російськими танками на заході Донецької області. Тільки за останній час було знищено кілька одиниць важкої техніки окупантів.