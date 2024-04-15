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В МВД отчитались, сколько вражеской техники уничтожила Нацгвардия на прошлой неделе

15 апреля 2024 13:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В МВД отчитались, сколько вражеской техники уничтожила Нацгвардия на прошлой неделе
Уничтожена вражеская техника. Фото иллюстративное: Вечерний Киев
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики усилили интенсивность атак на позиции украинских защитников. Особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине. Бойцы Национальной гвардии Украины сдерживают враждебное наступление и уничтожают вражескую технику.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины в понедельник, 15 апреля.

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Уничтожение вражеской техники. Фото: МВД

Нацгвардия уничтожает вражескую технику

В течение прошлой недели
национальные гвардейцы уничтожили:

  • 20 танков;
  • 48 единиц бронетехники;
  • 71 автомобиль оккупантов;
  • 10 складов с боекомплектом;
  • 5 средств РЭБ;
  • 99 блиндажей с оккупантами внутри;
  • 112 артиллерийских систем.

Также украинские воины обнаружили и уничтожили пять реактивных систем залпового огня и девять зенитно-ракетных комплексов врага.

Напомним, что недавно в ISW заявили, что РФ привлекает резервы для наращивания наступательных темпов.

Ранее мы писали, что в ISW оценили, сколько территории Украины захватила Россия с октября 2023 года.

МВД
война
Украина
Донецкая область
потери оккупантов

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