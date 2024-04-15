В МВД отчитались, сколько вражеской техники уничтожила Нацгвардия на прошлой неделе
Российские захватчики усилили интенсивность атак на позиции украинских защитников. Особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине. Бойцы Национальной гвардии Украины сдерживают враждебное наступление и уничтожают вражескую технику.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины в понедельник, 15 апреля.
Нацгвардия уничтожает вражескую технику
В течение прошлой недели
национальные гвардейцы уничтожили:
- 20 танков;
- 48 единиц бронетехники;
- 71 автомобиль оккупантов;
- 10 складов с боекомплектом;
- 5 средств РЭБ;
- 99 блиндажей с оккупантами внутри;
- 112 артиллерийских систем.
Также украинские воины обнаружили и уничтожили пять реактивных систем залпового огня и девять зенитно-ракетных комплексов врага.
Напомним, что недавно в ISW заявили, что РФ привлекает резервы для наращивания наступательных темпов.
Ранее мы писали, что в ISW оценили, сколько территории Украины захватила Россия с октября 2023 года.
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