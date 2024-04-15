В МВД отчитались, сколько вражеской техники уничтожила Нацгвардия на прошлой неделе

Уничтожена вражеская техника. Фото иллюстративное: Вечерний Киев

Российские захватчики усилили интенсивность атак на позиции украинских защитников. Особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине. Бойцы Национальной гвардии Украины сдерживают враждебное наступление и уничтожают вражескую технику.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины в понедельник, 15 апреля.

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Уничтожение вражеской техники. Фото: МВД

Нацгвардия уничтожает вражескую технику

В течение прошлой недели

национальные гвардейцы уничтожили:

20 танков;

48 единиц бронетехники;

71 автомобиль оккупантов;

10 складов с боекомплектом;

5 средств РЭБ;

99 блиндажей с оккупантами внутри;

112 артиллерийских систем.

Также украинские воины обнаружили и уничтожили пять реактивных систем залпового огня и девять зенитно-ракетных комплексов врага.

Напомним, что недавно в ISW заявили, что РФ привлекает резервы для наращивания наступательных темпов.

Ранее мы писали, что в ISW оценили, сколько территории Украины захватила Россия с октября 2023 года.