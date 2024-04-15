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В МВС відзвітували, скільки ворожої техніки знищила Нацгвардія минулого тижня

15 квітня 2024 13:31
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Павло Зінченко
редактор
В МВС відзвітували, скільки ворожої техніки знищила Нацгвардія минулого тижня
Знищена ворожа техніка. Фото ілюстративне: Вечірній Київ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники посилили інтенсивність атак на позиції українських захисників. Особливо окупанти намагаються тиснути на Донеччині. Бійці Національної гвардії України стримують ворожий наступ та знищують ворожу техніку.

Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України у понеділок, 15 квітня. 

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Знищення ворожої техніки. Фото: МВС

Нацгвардія нищить ворожу техніку

Протягом минулого тижня 
національні гвардійці знищили:

  • 20 танків; 
  • 48 одиниць бронетехніки; 
  • 71 автівку окупантів;
  • 10 складів з боєкомплектом; 
  • 5 засобів РЕБ;
  • 99 бліндажів з окупантами всередині;
  • 112 артилерійських систем.

Також українські воїни виявили та знищили 5 реактивних систем залпового вогню та 9 зенітно-ракетних комплексів ворога. 

Нагадаємо, що нещодавно в ISW заявили, що РФ залучає резерви для нарощування наступальних темпів.

Раніше ми писали, що в ISW оцінили, скільки територій України захопила Росія з жовтня 2023 року.

МВС
війна
Україна
Донецька область
втрати окупантів

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