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"У нас нет утраченных позиций, только освобожденные": вечернее обращение Зеленского

19 июня 2023 22:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"У нас нет утраченных позиций, только освобожденные": вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В понедельник, 19 июня, на заседании ставки Верховного Главнокомандующего обсуждались конкретные вопросы контрнаступления ВСУ.

О его деталях Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время своего традиционного видеообращения.

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Ставка Верховного главнокомандующего Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня обсуждались вопросы контрнаступления Украины. На заседании докладывали командующие и командиры непосредственно по направлениям боев.

Также, как сообщил глава государства, была рассмотрена подготовка и обеспечение техникой новых бригад Национальной гвардии и наших пограничников.

"На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений — защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас — нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них — только потери. И вообще ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства убежден, что сине-желтые цвета будут на всем нашем юге и на всем нашем востоке.

Напомним, Российская Федерация не хочет менять своих планов и хочет выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Пока для врага это основное направление наступления. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях.

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