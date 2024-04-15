В одну из областей Украины пыталась прорваться российская ДРГ

Пограничники отбивают нападение. Фото: ГПСУ

В Сумской области пограничники отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы. Она пыталась проникнуть в Украину со своей территории.

Об этом сообщили в ГПСУ.

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Нападение ДРГ в Сумской области

"Нападение вражеской ДРГ отбили пограничники в Сумской области. Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Украину со своей территории", — написали в ГПСУ, говоря о нападении ДРГ.

Добавили, что пограничники разоблачили диверсантов и открыли по ним огонь. В ответ враг тоже пытался вести стрелковый бой. Но в конце концов вынужден был отступить.

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Напомним, в Житомирской области Служба безопасности разоблачила заключенного-агента российской ФСБ, который, будучи в тюрьме, вербовал других осужденных для подрывной деятельности против Украины. После отбывания наказания фигурант вместе с другими должны помогать враждебным ДРГ.

К слову, в Сумской области россияне сбросили взрывчатку на гражданский грузовик. В результате этого преступления захватчиков погиб водитель.

Перед этим враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум. Кроме того, под вражеским огнем оказалось Белополье, там есть раненые.