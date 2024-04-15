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В одну из областей Украины пыталась прорваться российская ДРГ

15 апреля 2024 10:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В одну из областей Украины пыталась прорваться российская ДРГ
Пограничники отбивают нападение. Фото: ГПСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Сумской области пограничники отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы. Она пыталась проникнуть в Украину со своей территории.

Об этом сообщили в ГПСУ.

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Нападение ДРГ в Сумской области

"Нападение вражеской ДРГ отбили пограничники в Сумской области. Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Украину со своей территории", — написали в ГПСУ, говоря о нападении ДРГ.

Добавили, что пограничники разоблачили диверсантов и открыли по ним огонь. В ответ враг тоже пытался вести стрелковый бой. Но в конце концов вынужден был отступить.

ДРГ на Сумщине
Скриншот поста

Напомним, в Житомирской области Служба безопасности разоблачила заключенного-агента российской ФСБ, который, будучи в тюрьме, вербовал других осужденных для подрывной деятельности против Украины. После отбывания наказания фигурант вместе с другими должны помогать враждебным ДРГ.

К слову, в Сумской области россияне сбросили взрывчатку на гражданский грузовик. В результате этого преступления захватчиков погиб водитель.

Перед этим враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум. Кроме того, под вражеским огнем оказалось Белополье, там есть раненые.

война
ВСУ
россияне
пограничники
Сумская область
диверсия
оккупанты
война в Украине
ГПСУ
ДРГ

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