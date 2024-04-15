В одну з областей України намагалася прорватися російська ДРГ

Прикордонники відбивають напад. Фото: ДПСУ

На Сумщині прикордонники відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Вона намагалася проникнути в Україну зі своєї території.

Про це повідомили у ДПСУ.

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Напад ДРГ на Сумщині

"Напад ворожої ДРГ відбили прикордонники на Сумщині. Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в Україну зі своєї території", — написали у ДПСУ, говорячи про напад ДРГ.

Додали, що прикордонники викрили диверсантів та відкрили по ним вогонь. У відповідь ворог теж намагався вести стрілецький бій. Але, зрештою, змушений був відступити.

Скриншот допису

Нагадаємо, на Житомирщині Служба безпеки викрила в'язня-агента російської ФСБ, який, будучи у в'язниці, вербував інших засуджених для підривної діяльності проти України. Після відбування покарання фігурант разом з іншими мали допомагати ворожим ДРГ.

До слова, у Сумській області росіяни скинули вибухівку на цивільну вантажівку. Внаслідок цього злочину загарбників загинув водій.

Перед цим ворог здійснив авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум. Крім того, під ворожим вогнем опинилося Білопілля, там є поранені.