Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В одну з областей України намагалася прорватися російська ДРГ arrow

В одну з областей України намагалася прорватися російська ДРГ

15 квітня 2024 10:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В одну з областей України намагалася прорватися російська ДРГ
Прикордонники відбивають напад. Фото: ДПСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Сумщині прикордонники відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Вона намагалася проникнути в Україну зі своєї території. 

Про це повідомили у ДПСУ. 

Читайте також:

Напад ДРГ на Сумщині

"Напад ворожої ДРГ відбили прикордонники на Сумщині. Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в Україну зі своєї території", — написали у ДПСУ, говорячи про напад ДРГ.

Додали, що прикордонники викрили диверсантів та відкрили по ним вогонь. У відповідь ворог теж намагався вести стрілецький бій. Але, зрештою, змушений був відступити. 

ДРГ на Сумщині
Скриншот допису

Нагадаємо, на Житомирщині Служба безпеки викрила в'язня-агента російської ФСБ, який, будучи у в'язниці, вербував інших засуджених для підривної діяльності проти України. Після відбування покарання фігурант разом з іншими мали допомагати ворожим ДРГ. 

До слова, у Сумській області росіяни скинули вибухівку на цивільну вантажівку. Внаслідок цього злочину загарбників загинув водій.

Перед цим ворог здійснив авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум. Крім того, під ворожим вогнем опинилося Білопілля, там є поранені.

війна
ЗСУ
росіяни
прикордонники
Сумська область
диверсія
окупанти
війна в Україні
ДПСУ
ДРГ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем