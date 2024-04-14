На Сумщині росіяни скинули вибухівку на вантажівку — водій не вижив

Знищена ворогом цивільна вантажівка. Фото: Сумська обласна прокуратура

У Сумській області росіяни скинули вибухівку на цивільну вантажівку. Внаслідок цього злочину загарбників загинув водій.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура у неділю, 14 квітня.

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Загинув водій вантажівки

Сумська обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

14 квітня 2024 року близько восьмої ранку, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку. Водій транспортного засобу загинув.

Це сталося на території Краснопільської громади Сумського району.

Знищена ворогом вантажівка. Фото: Сумська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум. Крім того, під ворожим вогнем опинилося Білопілля, там є поранені.

В Сумах лунали вибухи ввечері. По місту було завдано удару керованими авіабомбами КАБ-1500.