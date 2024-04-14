На Сумщині росіяни скинули вибухівку на вантажівку — водій не вижив
У Сумській області росіяни скинули вибухівку на цивільну вантажівку. Внаслідок цього злочину загарбників загинув водій.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура у неділю, 14 квітня.
Загинув водій вантажівки
Сумська обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.
14 квітня 2024 року близько восьмої ранку, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку. Водій транспортного засобу загинув.
Це сталося на території Краснопільської громади Сумського району.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум. Крім того, під ворожим вогнем опинилося Білопілля, там є поранені.
В Сумах лунали вибухи ввечері. По місту було завдано удару керованими авіабомбами КАБ-1500.
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