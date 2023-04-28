В Офисе Президента рассказали, обстреливает ли Украина территорию России

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не обстреливает территорию Российской Федерации. По его словам, в этом нет военного смысла.

Об этом Подоляк рассказал в интервью "Право на Владу" с Наталией Мосейчук.

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Украина не обстреливает РФ

"Мы не наносим удары по территории Российской Федерации. В этом нет военного смысла. Для нас важно уничтожить все, что находится на оккупированных территориях. Речь идет о всей военной инфраструктуре", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, не стоит забывать, что в Украины есть развитые агентурные сети в РФ. Подоляк рассказал, что сегодня это все больше влияет на происходящие в России процессы. Он подчеркнул, что там очень ослабла силовая вертикаль, которая контролировала все регионы.

Советник главы ОП рассказал, что в Российской Федерации увеличивается количество протестных настроений. По его словам, в Россию с поля боя будут возвращаться многие военные, которые до войны находились в тюрьмах. Подоляк говорит, что эти люди будут грабить, а силовых вертикалей совсем не будет. Внутренние "банды" будут конфликтовать между собой и убивать друг друга.

Он прогнозирует, что после войны сообщества в РФ будут формировать народные дружины, которые будут защищать эти территории.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что ожидает Украину от саммита НАТО. Он состоится в Вильнюсе в июле этого года.

Также мы писали, что Подоляк заявил, что не все положительно относятся к тому, что делает власть как в Украине, так и за рубежом, поэтому критики так же достаточно много. И это справедливо, поскольку у нас не идеальное государство, есть ошибки, проблемы с коррупцией и это прекрасно понятно, поэтому нет смысла рисовать идеальную картинку.

Добавим, сегодня, 28 апреля, Российская Федерация нанесла очередной террористический ракетный удар по гражданским и жилищным объектам Украины, в результате чего произошла массовая гибель мирных жителей. Противник продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права.