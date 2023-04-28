Окупанти зазнали поразки під час чергового наступу на Бахмутському напрямку, — Генштаб

Українська захисниця в лавах Збройних Сил України. Фото: ЗСУ

Сьогодні, 28 квітня, Російська Федерація завдала чергового терористичного ракетного удару по цивільних та житлових обʼєктах України, внаслідок чого відбулась масова гибель мирних жителів. Противник продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права.

Про це пише Генеральнйи штаб ЗСУ у на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Яка нині ситуація на полі бою

Українські захисники знищили 21 крилату ракету та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Від російського ракетного терору постраждали міста Умань (Черкаська область), Дніпро та Українка (Київська область). Пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків та іншу цивільну інфраструктуру. Ворог також завдав 28-х авіаударів та 11х атак MLRS, кажуть у Генштабі.

Як повідомляється, основні зусилля противник зосереджує на наступальних операціях на сокирах Лимана, Бахмута, Авдіївці, Мар'їнки. За добу 28 квітня окупанти здійснили понад 40-х атак на цих ділянках прифронтової. Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі боїв, українські бійці мужньо тримають лінію оборони.

"Противник провів невдалі наступ у бік Білогорівки, Лиманський район. Окупанти завдали авіаудари по населених пунктах Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне та Іванівка. Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка (Луганська область), Терний, Верхньокам'янське, Спірне (Донецька область)", — йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку протягом доби 28 квітня ворог провів невдалі наступальні операції у напрямку населених пунктів Богданівка та Часів Яр.

Противник продовжує користуватися навчальними закладами тимчасово окупованих територій, перероблюючи їх на військові об'єкти, ховаючись за живим щитом школярів та викладацького складу, зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

Протягом доби ЗСУ завдали 4 удари по місцях дислокації російських окупантів. Було уражено 3 командні пости, 1 склад боєприпасів та 4 концентрації військ противника.

Нагадаємо, сьогодні Росія влучила по житловому будинку в Умані та Дніпрі. Є постраждалі та загиблі.