Это не о мире – в ОП отвергли план Китая по урегулированию ситуации в Украине

В ОП считают, что формула от Китая только "заморозит" войну

В Офисе президента считают, что "мирный план" Китая по стабилизации ситуации в Украине не решит вопрос войны. Позиция официального Киева неизменна — возвращение к границам 1991 года.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

Что не так с мирным планом Китая

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отверг предложение Китая по урегулированию ситуации путем формулы из 12 пунктов, один из которых — переговоры. По его словам, инициативы, предусматривающие только "прекращение огня", — это история не о мире, а о замораживании конфликта.

"Мирный план", предусматривающий лишь "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины — это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше нашей страны, последующих этапах российского геноцида", — написал Подоляк.

Напомним, сегодня, 24 февраля, официальный Пекин обнародовал собственный "мирный план" по урегулированию войны в Украине. Однако один из пунктов такого плана — прямые переговоры с кремлем, что противоречит официальной позиции Украины.