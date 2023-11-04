В Офисе Президента отреагировали на статью генерала Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters

В Офисе Президента прокомментировали статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного для журнала The Economist. Там заявили, что военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте.

С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовко в эфире телемарафона в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Залужного.

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В Офисе Президента прокомментировали статью Залужного

"На месте военных я бы, наверное, меньше всего, что делал бы — это бы комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты", — высказался Жовква.

Жовква добавил, что, по его мнению, эта статья облегчает дело россиянам, которые наверняка уже внимательно ее прочли и сделали соответствующие выводы.

"Если мы так каким-то образом добьемся успехов — возможно, это очень глубокий стратегический замысел. Но мне очень странно", — считает Жовква.

Ранее мы рассказывали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не соглашается со словами главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик. Он считает абсурдным возможность победы Украины в войне.

Напомним, что в The Economist была обнародована статья Залужного о ходе войны в Украине. Там он рассказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины должно быстрее продвигаться и длиться около четырех месяцев. Однако военные столкнулись с рядом проблем, и, по всей вероятности, война зашла в тупик.