В Офісі Президента відреагували на статтю генерала Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Reuters

В Офісі Президента прокоментували статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для журналу The Economist. Там заявили, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.

З відповідною заявою виступив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовка в ефірі телемарафону у відповідь на прохання прокоментувати публікацію Залужного.

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В Офісі Президента прокоментували статтю Залужного

"На місці військових я б, напевно, найменше, що робив би — це б коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти", — висловився Жовква.

Жовква додав, що, на його думку, ця стаття полегшує справу росіянам, які напевно вже уважно її прочитали і зробили відповідні висновки.

"Якщо ми так якимось чином досягнемо успіхів, можливо, це дуже глибокий стратегічний задум. Але мені дуже дивно", — вважає Жовква.

Раніше ми розповідали, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не погоджується зі словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут. Він вважає абсурдним можливість перемоги України у війні.

Нагадаємо, що в The Economist оприлюднили статтю Залужного про перебіг війни в Україні. Там він розповів, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.