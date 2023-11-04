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В Офісі Президента відреагували на статтю генерала Залужного

4 листопада 2023 14:54
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Павло Зінченко
редактор
В Офісі Президента відреагували на статтю генерала Залужного
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Офісі Президента прокоментували статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для журналу The Economist. Там заявили, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.

З відповідною заявою виступив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовка в ефірі телемарафону у відповідь на прохання прокоментувати публікацію Залужного.

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В Офісі Президента прокоментували статтю Залужного

"На місці військових я б, напевно, найменше, що робив би — це б коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти", — висловився Жовква.

Жовква додав, що, на його думку, ця стаття полегшує справу росіянам, які напевно вже уважно її прочитали і зробили відповідні висновки.

"Якщо ми так якимось чином досягнемо успіхів, можливо, це дуже глибокий стратегічний задум. Але мені дуже дивно", — вважає Жовква.

Раніше ми розповідали, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не погоджується зі словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут. Він вважає абсурдним можливість перемоги України у війні.

Нагадаємо, що в The Economist оприлюднили статтю Залужного про перебіг війни в Україні. Там він розповів, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.

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