В ОК "Юг" рассказали о последствиях ночной атаки на Одессу: есть травмированные
Сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и есть пострадавшие. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".
Об этом сообщают ОК "Юг".
Что известно о ночном обстреле Одесщины
"Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты. В результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, пострадали припаркованные рядом автомобили", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на двух объектах были обнаружены возгорания, которые пытаются ликвидировать пожарные.
Пока известно о трех пострадавших, которые являются работниками супермаркета. Им была оказана медицинская помощь.
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Напомним, что ночью, 14 августа, РФ беспощадно атаковала Одессу ракетами и БпЛА. Так, в результате вражеского обстрела от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров, у жителей выбиты окна.
Также мы сообщали, что в Одессе ночью, 14 августа, слышны повторные взрывы. Также в области повторно была объявлена воздушная тревога.
Добавим, что повторные взрывы раздавались в Одессе ночью, 14 августа. Предварительно работали силы ПВО.