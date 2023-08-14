В ОК "Юг" рассказали о последствиях ночной атаки на Одессу: есть травмированные

Последствия ночной атаки РФ на Одессу. Фото: ОК "Юг"

Сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и есть пострадавшие. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".

Об этом сообщают ОК "Юг".

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"Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты. В результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, пострадали припаркованные рядом автомобили", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на двух объектах были обнаружены возгорания, которые пытаются ликвидировать пожарные.

Пока известно о трех пострадавших, которые являются работниками супермаркета. Им была оказана медицинская помощь.

Последствия ночной атаки РФ на Одессу. Фото: ОК "Юг"

Последствия ночной атаки РФ на Одессу. Фото: ОК "Юг"

Последствия ночной атаки РФ на Одессу. Фото: ОК "Юг"

Последствия ночной атаки РФ на Одессу. Фото: ОК "Юг"

Последствия ночной атаки РФ на Одессу. Фото: ОК "Юг"

Источник: t.me/SJTF_Odesa

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Напомним, что ночью, 14 августа, РФ беспощадно атаковала Одессу ракетами и БпЛА. Так, в результате вражеского обстрела от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров, у жителей выбиты окна.

Также мы сообщали, что в Одессе ночью, 14 августа, слышны повторные взрывы. Также в области повторно была объявлена воздушная тревога.

Добавим, что повторные взрывы раздавались в Одессе ночью, 14 августа. Предварительно работали силы ПВО.