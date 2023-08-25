В оккупированной Каховке прозвучали взрывы: что известно
Во временно оккупированной Каховке Херсонской области в пятницу, 25 августа прозвучали взрывы. Местные жители видят столб черного дыма.
Об этом сообщают местные СМИ.
Что известно про взрывы в Каховке
Местные паблики сообщают, что сначала был слышен очень мощный взрыв. После этого начал подниматься над городом столб черного дыма.
Также СМИ сообщают, что предположительно взрыв прозвучал в районе Гринтим. Был мощный прилет по российским оккупантам.
Напомним, что около 4 утра 25 августа в Крыму раздавались взрывы. Жители сообщали о взрывах в районе мыса Меганом, а также у мыса Тарханкут.
Также мы сообщали, что 24 августа в Запорожье местные жители сообщали о взрыве. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.