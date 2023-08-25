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В оккупированной Каховке прозвучали взрывы: что известно

25 августа 2023 19:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В оккупированной Каховке прозвучали взрывы: что известно
Дым от взрыва. Фото: Интерфакс-Украина
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области в пятницу, 25 августа прозвучали взрывы. Местные жители видят столб черного дыма.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Местные паблики сообщают, что сначала был слышен очень мощный взрыв. После этого начал подниматься над городом столб черного дыма.

Также СМИ сообщают, что предположительно взрыв прозвучал в районе Гринтим. Был мощный прилет по российским оккупантам.

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Взрыв в Каховке. Фото: скриншот

Напомним, что около 4 утра 25 августа в Крыму раздавались взрывы. Жители сообщали о взрывах в районе мыса Меганом, а также у мыса Тарханкут.

Также мы сообщали, что 24 августа в Запорожье местные жители сообщали о взрыве. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
 

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