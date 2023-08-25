В окупованій Каховці пролунали вибухи: що відомо

Дим від вибуху. Фото: Інтерфакс-Україна

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області у п'ятницю, 25 серпня, пролунали вибухи. Місцеві мешканці бачать стовп чорного диму.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Місцеві пабліки повідомляють, що спочатку було чути дуже потужний вибух. Після цього почав підійматися над містом стовп чорного диму.

Також ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, вибух пролунав у районі Грінтім. Був потужний приліт російськими окупантами.

Вибух у Каховці. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько 4 ранку 25 серпня в Криму лунали вибухи. Жителі повідомляли про вибухи в районі мису Меганом, а також біля мису Тарханкут.

Також ми повідомляли, що 24 серпня у Запоріжжі місцеві жителі повідомляли про вибух . Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.