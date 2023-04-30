В оккупированной Луганской области россияне не дают гражданским медикаменты
Во временно оккупированных районах Луганской области обостряется гуманитарный кризис, ведь большинство медикаментов идут на нужды россиян.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Оккупанты не дают медикаменты гражданским
Отмечается, что после перевода большинства больниц региона в формат работы военных госпиталей гражданское население не может получить медицинские услуги. В то же время люди столкнулись с серьезным дефицитом медикаментов, поскольку преимущество в лечении отдается российским военным руководителем оккупационных органов.
В то же время, существенно выросли цены на продукты первой необходимости. Вместе с ростом цен — растет безработица.
"Центр национального сопротивления призывает гражданское население продолжить помочь Силам обороны. Информировать наши войска о передвижении и размещении врага. Ваша помощь приближает победу и деоккупацию нашей земли", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Луганской области российские оккупационные войска заняли практически все медицинские учреждения региона. Это свидетельствует об огромных потерях армии России, мобильные госпитали не справляются с таким количеством раненых.