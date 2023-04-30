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В оккупированной Луганской области россияне не дают гражданским медикаменты

30 апреля 2023 07:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В оккупированной Луганской области россияне не дают гражданским медикаменты
Российские оккупанты в Украине. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во временно оккупированных районах Луганской области обостряется гуманитарный кризис, ведь большинство медикаментов идут на нужды россиян.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что после перевода большинства больниц региона в формат работы военных госпиталей гражданское население не может получить медицинские услуги. В то же время люди столкнулись с серьезным дефицитом медикаментов, поскольку преимущество в лечении отдается российским военным руководителем оккупационных органов.

В то же время, существенно выросли цены на продукты первой необходимости. Вместе с ростом цен — растет безработица.

"Центр национального сопротивления призывает гражданское население продолжить помочь Силам обороны. Информировать наши войска о передвижении и размещении врага. Ваша помощь приближает победу и деоккупацию нашей земли", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Луганской области российские оккупационные войска заняли практически все медицинские учреждения региона. Это свидетельствует об огромных потерях армии России, мобильные госпитали не справляются с таким количеством раненых.

 

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