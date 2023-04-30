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На окупованій Луганщині росіяни не дають цивільним медикаменти

30 квітня 2023 07:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На окупованій Луганщині росіяни не дають цивільним медикаменти
Російські окупанти в Україні. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У тимчасово окупованих районах Луганської області загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів — цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів.

Водночас суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності. Разом зі зростанням цін – зростає безробіття.

"Центр національного спротиву закликає цивільне населення продовжити допомогти Силам оборони. Інформувати наші війська про пересування та розміщення ворога. Ваша допомога наближає перемогу та деокупацію нашої землі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Луганській області російські окупаційні війська зайняли практично всі медичні установи регіону. Це свідчить про величезні втрати армії Росії, мобільні шпиталі не можуть впоратися з такою кількістю поранених.

 

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