На окупованій Луганщині росіяни не дають цивільним медикаменти
У тимчасово окупованих районах Луганської області загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти не дають медикаменти цивільним
Зазначається, що після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів — цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів.
Водночас суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності. Разом зі зростанням цін – зростає безробіття.
"Центр національного спротиву закликає цивільне населення продовжити допомогти Силам оборони. Інформувати наші війська про пересування та розміщення ворога. Ваша допомога наближає перемогу та деокупацію нашої землі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Луганській області російські окупаційні війська зайняли практично всі медичні установи регіону. Це свідчить про величезні втрати армії Росії, мобільні шпиталі не можуть впоратися з такою кількістю поранених.