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В оккупированных районах Запорожской области прогремели многочисленные взрывы

10 мая 2023 14:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В оккупированных районах Запорожской области прогремели многочисленные взрывы
Оккупированный россиянами Токмак. Фото: РосСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В южной оккупированной части Запорожской области прогремели мощные взрывы. В некоторых населенных пунктах подозревают детонацию российских боеприпасов.

Об этом сообщает региональное издание "Риа-Мелитополь".

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Взрывы на оккупированной территории

Сегодня, 10 мая, утром на оккупированной территории Запорожской области сразу в нескольких населенных пунктах прогремели взрывы.

В частности, местные жители сообщали о трех мощных взрывах в Михайловке.

Также известно о звуках взрывов в Пришибе и Токмаке.

Что произошло и что говорят оккупанты

Взрывы были достаточно мощные, в небо поднялись тучи белого дома.

Жители Пришиба сообщают, что звуки походили на детонацию боеприпасов.

Издание отмечает, что на этот раз российские пропагандисты и коллаборационная администрация даже не пытаются придумывать какие-то объяснения типа "военных учений" или "работы противовоздушной обороны". Они признают факт угрозы и призывают жителей прифронтовых районов на оккупированной территории пройти к укрытиям.

Напомним, в главном городе оккупированной территории Запорожской области, Мелитополе, подобные взрывы раздаются регулярно. Один из последних имел место 2 мая, тогда, по неофициальной информации, партизаны пытались ликвидировать одного из коллаборантов.

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