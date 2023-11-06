В оккупированном Бердянске раздался громкий взрыв

Дым после взрыва поднимается в воздух. Иллюстративное фото: google.com

В Запорожье сейчас воздушная тревога. Бердянцы сообщают о мощном взрыве. В городе есть угроза вражеских ракет.

Об этом сообщает глава Бердянской МВА Виктория Галицина.

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"Взрыв был слышен во всех районах Бердянска", — отметила Галицина.

Информации о пострадавших пока нет.

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот сообщения главы Бердянской МВА Виктории Галициной.

Напомним, воздушные силы ВС Украины сообщают о воздушной тревоге на Днепропетровщине. Там слышны мощные взрывы — по предварительной информации это работа ПВО по ударным БПЛА.

Также мы писали ранее, что в СМИ появилась информация, что 3 ноября в прифронтовом селе в Запорожье российская ракета попала в скопление военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Их выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии, среди пострадавших гражданские и военные.