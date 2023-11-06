В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух
На Запоріжжі лунає повітряна тривога. Бердянці повідомляють про потужний вибух. В місті є загроза ворожих ракет.
Про це повідомляє очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Вибух у Бердянську
"Вибух було чути у всіх районах Бердянська", — зазначила Галіціна.
Інформації стосовно постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, повітряні сили ЗС України повідомляють про повітряну тривогу на Дніпропетровщині. Там чутно потужні вибухи — за попередньою інформацією це робота ППО по ударним БпЛА.
Також ми писали раніше, що у ЗМІ з'явилася інформація, що 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії, серед постраждалих цивільні та військові.
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