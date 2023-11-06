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В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух

6 листопада 2023 20:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух
Дим після вибуху підіймається в повітря. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Запоріжжі лунає повітряна тривога. Бердянці повідомляють про потужний вибух. В місті є загроза ворожих ракет.

Про це повідомляє очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

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"Вибух було чути у всіх районах Бердянська", — зазначила Галіціна.

Інформації стосовно постраждалих наразі немає.

Повідомлення про вибух
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот допису очільниці Бердянської МВА Вікторії Галіціної.

Нагадаємо, повітряні сили ЗС України повідомляють про повітряну тривогу на Дніпропетровщині. Там чутно потужні вибухи — за попередньою інформацією це робота ППО по ударним БпЛА.

Також ми писали раніше, що у ЗМІ з'явилася інформація, що 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії, серед постраждалих цивільні та військові.

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