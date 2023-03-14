В оккупированном Крыму активно раздают повестки: что случилось

Российский бизнес выводит средства с полуострова

В оккупированном Крыму все больше растут панические настроения. Несмотря на обещания самопровозглашенного "главы" Аксенова, на полуострове активизировалась работа по раздаче повесток.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

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Так, в городах временно оккупированного Крыма растут темпы мобилизации, там все чаще раздают повестки.

"Так называемая частичная мобилизация кремля увеличивает свои темпы. Несмотря на обещания, которые получил коллаборант Сергей Аксенов от правительства рф, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет", — говорится в сообщении Центра.

Кроме того, российский бизнес, зашедший на полуостров с 2014 года, активно выводит средства из Крыма и готовится к эвакуации. Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, сезон которого провалился в прошлом году, и, очевидно, не будет спроса и в этом году.

В свою очередь, Центр национального сопротивления призывает местное население в Крыму сообщать о передвижении военной техники и личного состава врага. В частности телеграмм-бот сопротивления, СБУ или же форму на сайте ЦНС.

Напомним, ранее мы писали, что захватчики уже разработали план побега из оккупированной Васильевки.