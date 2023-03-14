В окупованому Криму активно роздають повістки: що трапилося

Російський бізнес виводить кошти з півострова

В окупованому Криму все більше зростають панічні настрої. Попри обіцянки самопроголошеного "глави" Аксьонова, на півострові активізувалася робота з роздачі повісток.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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Так, у містах тимчасово окупованого Криму зростають темпи мобілізації, там все частіше роздають повістки.

"Так звана часткова мобілізація кремля збільшує свої темпи. Попри обіцянки, які отримав колаборант Сергій Аксьонов від уряду рф, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає", — йдеться у повідомленні Центру.

Окрім того, російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року, активно виводить кошти з Криму та готується до евакуації. Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, сезон якого провалився торік і, очевидно, не матиме попиту і цього року.

Своєю чергою, Центр національного спротиву закликає місцеве населення в Криму повідомляти про пересування військової техніки та особового складу ворога. Зокрема, телеграм-бот спротиву, СБУ або ж форму на сайті ЦНС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що загарбники вже розробили план втечі з окупованої Василівки.