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В оккупированном Крыму раздаются взрывы: подробности

12 августа 2023 01:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в оккупированном Крыму ночью 12 августа: подробности
В оккупированном Крыму раздаются взрывы: подробности
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 12 августа в оккупированном Крыму раздаются мощные взрывы. Также сообщается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыто.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в оккупированном Крыму ночью 12 августа

Около двух ночи 12 августа в оккупированном Крыму слышны мощные взрывы. Российские СМИ также сообщают, что движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто.

Напомним, среди коалиционных фракций внутри Бундестага есть консенсус по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Это большой шаг навстречу ракетам для Украины против РФ, но окончательное решение принимает правительство, назначаемое собственно Бундестагом.

Дальность поражения дальнобойных ракет Taurus – 500 км. Следовательно, ВСУ смогут доставать до юга Крыма и вообще вглубь оккупированных территорий, кроме территории РФ.

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