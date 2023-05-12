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В оккупированном Луганске раздались взрывы

12 мая 2023 18:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В оккупированном Луганске раздались взрывы
Последствия взрывов в Луганске. Фото: Telegram-каналы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели два взрыва. В настоящее время вся информация уточняется.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Взрывы в оккупированном Луганске

В пятницу, 12 мая, в сети начали распространяться фото и информация о взрывах во временно оккупированном Луганске. Местные жители сообщили о двух взрывах и работе российского ПВО.

 

В России же не медлили и сразу заявили, что это Украина нанесла удар двумя крылатыми ракетами, которые запустили с пусковых рубежей авиации над Краматорском.

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Напомним, 12 мая утром также прогремели взрывы во временно оккупированном Мелитополе. Российские пропагандисты заявили, что это было лишь самодельное взрывное устройство, сработавшее в мусорном баке. По предварительным данным, взрыв произошел в самом центре города.

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