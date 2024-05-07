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В оккупированном Луганске раздались взрывы — что известно

7 мая 2024 23:54
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Бригадир София
редактор
В оккупированном Луганске раздались взрывы — что известно
Пожар во временно оккупированном Луганске. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Вечером во вторник, 7 мая, во временно оккупированном Луганске раздались взрывы. Отмечается, что прилетело по военному объекту оккупантов.

Об этом пишут местные паблики.

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Согласно информации, предоставленной местными СМИ, в Луганске было зафиксировано по меньшей мере два взрыва.

Пока официальных сообщений от оккупационных властей не поступало, но есть сообщения о пожаре, возникшем неподалеку от нефтебазы.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 224 удара по территории Сумщины. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще четверо ранены.

Ранее в Украине во время воздушной тревоги поздно вечером, 7 мая, объявили об угрозе ударов "шахедами" и активности вражеской тактической авиации.

война
взрыв
Украина
Луганская область
война в Украине

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