В оккупированном Луганске раздались взрывы — что известно

Пожар во временно оккупированном Луганске. Фото: скриншот

Вечером во вторник, 7 мая, во временно оккупированном Луганске раздались взрывы. Отмечается, что прилетело по военному объекту оккупантов.

Об этом пишут местные паблики.

Читайте также:

Взрывы в Луганске 7 мая

Внимание! Видео 18+, содержащее ненормативную лексику!

Согласно информации, предоставленной местными СМИ, в Луганске было зафиксировано по меньшей мере два взрыва.

Пока официальных сообщений от оккупационных властей не поступало, но есть сообщения о пожаре, возникшем неподалеку от нефтебазы.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 224 удара по территории Сумщины. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще четверо ранены.

Ранее в Украине во время воздушной тревоги поздно вечером, 7 мая, объявили об угрозе ударов "шахедами" и активности вражеской тактической авиации.