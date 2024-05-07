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Росія завдала понад 200 ударів по Сумщині за минулу добу — у поліції показали наслідки

7 травня 2024 10:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росія завдала понад 200 ударів по Сумщині за минулу добу — у поліції показали наслідки
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу російські окупанти завдали 224 удари по території Сумщини. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще четверо поранені. 

Про це повідомила Національна поліція. 

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Наслідки обстрілів Сумщини

"Упродовж минулої доби війська РФ відкривали вогонь по території області. Загалом зафіксовано 224 удари", — написали в поліції, говорячи про атаки РФ. 

Зазначається, що жертвою ворожих обстрілів стала одна людина, ще четверо отримали поранення, в тому числі двоє дітей. 

Загалом пошкоджень зазнали десять приватних будинків, три приватних домоволодіння, шість багатоквартирних будинків, вісім транспортних засобів, дві будівлі елеватора, дві адмінбудівлі, об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури, майно одного з підприємств, магазин та складське приміщення. 

Крім того, окупанти знищили ангар підприємства, також сталося загоряння резервуара з паливо-мастильними матеріалами.

Удар по Сумщині 6 травня
Наслідки обстрілу. Фото: Нацполіція
Обстріл Сумщини 6 травня
Наслідки обстрілу. Фото: Нацполіція
Обстріл Сумщини
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція

 

Нагадаємо, 6 травня РФ завдала авіаційного удару по енергооб'єктах на Сумщині.

Згодом стало відомо, що відповідні об'єкти перейшли на резервне живлення. Причина цього — масована атака шахедів по місту. 

війна
поліція
росіяни
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війна в Україні

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