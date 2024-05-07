В окупованому Луганську пролунали вибухи — що відомо

Пожежа в тимчасово окупованому Луганську. Фото: скриншот

Ввечері у вівторок, 7 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Зазначається, що прилетіло по військовому об'єкту окупантів.

Про це пишуть місцеві пабліки.

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Відповідно до інформації, наданої місцевими ЗМІ, у Луганську було зафіксовано принаймні два вибухи.

Наразі офіційних повідомлень від окупаційної влади не надходило, але є повідомлення про пожежу, що виникла неподалік нафтобази.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали 224 удари по території Сумщини. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще четверо поранені.

Раніше в Україні під час повітряної тривоги пізно ввечері, 7 травня, оголосили про загрозу ударів "шахедами" та активність ворожої тактичної авіації.