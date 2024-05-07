В окупованому Луганську пролунали вибухи — що відомо
Ввечері у вівторок, 7 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Зазначається, що прилетіло по військовому об'єкту окупантів.
Про це пишуть місцеві пабліки.
Вибухи в Луганську 7 травня
Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!
Відповідно до інформації, наданої місцевими ЗМІ, у Луганську було зафіксовано принаймні два вибухи.
Наразі офіційних повідомлень від окупаційної влади не надходило, але є повідомлення про пожежу, що виникла неподалік нафтобази.
Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали 224 удари по території Сумщини. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще четверо поранені.
Раніше в Україні під час повітряної тривоги пізно ввечері, 7 травня, оголосили про загрозу ударів "шахедами" та активність ворожої тактичної авіації.
Читайте Новини.LIVE!