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В окупованому Луганську пролунали вибухи — що відомо

7 травня 2024 23:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В окупованому Луганську пролунали вибухи — що відомо
Пожежа в тимчасово окупованому Луганську. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ввечері у вівторок, 7 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Зазначається, що прилетіло по військовому об'єкту окупантів.

Про це пишуть місцеві пабліки.

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Відповідно до інформації, наданої місцевими ЗМІ, у Луганську було зафіксовано принаймні два вибухи.

Наразі офіційних повідомлень від окупаційної влади не надходило, але є повідомлення про пожежу, що виникла неподалік нафтобази.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали 224 удари по території Сумщини. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще четверо поранені. 

Раніше в Україні під час повітряної тривоги пізно ввечері, 7 травня, оголосили про загрозу ударів "шахедами" та активність ворожої тактичної авіації.

війна
вибух
Україна
Луганська область
війна в Україні

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