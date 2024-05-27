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В оккупированном Луганске раздались взрывы — что известно

27 мая 2024 22:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В оккупированном Луганске раздались взрывы — что известно
Взрыв. Фото: соцсети
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Вечером в понедельник, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели взрывы. Известно, что в результате взрывов вспыхнул пожар.

Об этом сообщают местные паблики.

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Пламя можно наблюдать из разных районов Луганска. В интернете появились видео и фотографии, демонстрирующие последствия взрывов.

Важно отметить, что так называемая "власть" оккупированного Луганска пока не предоставила официальных комментариев по поводу этих событий. Также пока нет информации об объектах, поврежденных в результате взрывов. Следует отметить, что звуки взрывов доносились даже до Станицы Луганской.

Напомним, ночью в понедельник, 27 мая, несколько областей России снова оказались под атакой беспилотников. В Орловской области есть попадания и погибший.

Ранее мы писали, что в российском Белгороде в субботу, 25 мая, были слышны звуки взрывов. В городе сообщали о пожарах в результате атаки.

война
взрыв
Луганская область
оккупация
война в Украине

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