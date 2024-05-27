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В окупованому Луганську пролунали вибухи — що відомо

27 травня 2024 22:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В окупованому Луганську пролунали вибухи — що відомо
Вибух. Фото: соцмережі
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Увечері в понеділок, 27 травня, в окупованому Луганську прогриміли вибухи. Відомо, що внаслідок вибухів спалахнула пожежа.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Полум’я можна спостерігати з різних районів Луганська. В інтернеті з’явилися відео та фотографії, які демонструють наслідки вибухів.

Важливо відзначити, що так звана "влада" окупованого Луганська поки не надала офіційних коментарів щодо цих подій. Також поки що немає інформації про об’єкти, які були пошкоджені внаслідок вибухів. Варто відзначити, що звуки вибухів доносилися навіть до Станиці Луганської.

Нагадаємо, уночі в понеділок, 27 травня, декілька областей Росії знову опинилися під атакою безпілотників. В Орловській області є влучання та загиблий.

Раніше ми писали, що в російському Бєлгороді в суботу, 25 травня, було чутно звуки вибухів. У місті повідомляли про пожежі внаслідок атаки.

війна
вибух
Луганська область
окупація
війна в Україні

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