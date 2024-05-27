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З'явилися перші супутникові знімки наслідків атаки України по "Воронеж-М" в Росії

27 травня 2024 13:32
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
З'явилися перші супутникові знімки наслідків атаки України по "Воронеж-М" в Росії
Атака ГУР по російській РЛС "Воронеж-М". Фото: "Схеми"
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Журналісти "Схем" опублікували супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки удару українських дронів по РЛС в Росії. Джерело "Схем" (Радіо Свобода) у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що в ніч на 27 травня безпілотники відомства атакували російську радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в Оренбурзькій області РФ.

Про це повідомляють журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми" в понеділок, 27 травня.

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Деталі удару ГУР по російській РЛС

На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було. У "Схемах" припускають, що це сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА.

Також журналісти зазначили, що роздільна здатність фото не дозволяє  оцінити ступінь можливого ураження російської станції.

 

комплекс РЛС Воронеж М
Наслідки атаки ГУР по російській РЛС "Воронеж-М". Фото: "Схеми"

У Схемах пишуть, що ця радіолокаційна станція знаходиться на відстані понад 1800 км від кордону з Україною.

Зазначається, що Воронеж-М є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така станція має дальність виявлення цілей до 6 тисяч кілометрів.

Також журналісти наголошують, що офіційно цю інформацію в Україні та Росії не коментували.

Нагадаємо, напередодні безпілотник ГУР МОУ атакував станцію радіолокації далекого виявлення цілей "Воронеж М". Вона розташована у місті Орськ Оренбурзької області РФ. Тобто на відстані близько 2000 км.

Раніше повідомлялося про поразку дроном ГУР МО Україниіншої станції радіолокації цього сімейства "Воронеж ДМ", розташованої в селищі Глибокий Краснодарського краю. Вона була атакована 23 травня, що спричинило пожежу на території об'єкта.

Також у Воронежі в ніч проти 1 травня лунали сильні вибухи. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявляв про атаку безпілотних літальних апаратів.

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