В оккупированном Луганске произошел взрыв — что известно

Взрыв в Луганске. Фото: скриншот

В оккупированном Луганске местные жители услышали мощный взрыв. Известно, что "прилетело" возле машиностроительного завода.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в субботу, 13 апреля.

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Взрыв в Луганске 13 апреля

По предварительной информации, взрыв произошел в районе, где российские военные сосредоточили свою технику во временно оккупированном Луганске.

Местные паблики пишут, что "прилетело" вблизи машиностроительного завода, используемого оккупационными силами для военных нужд.

Напомним, что в пятницу, 5 апреля, в Ейске Краснодарского края в России раздались взрывы.

Ранее мы писали, что 5 апреля взрывы также прогремели в Ростовской области РФ. Регион атаковали дронами.