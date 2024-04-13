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В оккупированном Луганске произошел взрыв — что известно

13 апреля 2024 12:42
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В оккупированном Луганске произошел взрыв — что известно
Взрыв в Луганске. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В оккупированном Луганске местные жители услышали мощный взрыв. Известно, что "прилетело" возле машиностроительного завода.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в субботу, 13 апреля.

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По предварительной информации, взрыв произошел в районе, где российские военные сосредоточили свою технику во временно оккупированном Луганске.

Местные паблики пишут, что "прилетело" вблизи машиностроительного завода, используемого оккупационными силами для военных нужд.

Напомним, что в пятницу, 5 апреля, в Ейске Краснодарского края в России раздались взрывы.

Ранее мы писали, что 5 апреля взрывы также прогремели в Ростовской области РФ. Регион атаковали дронами.

взрыв
Луганская область
оккупанты
оккупация
атака

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