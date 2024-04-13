В оккупированном Луганске произошел взрыв — что известно
В оккупированном Луганске местные жители услышали мощный взрыв. Известно, что "прилетело" возле машиностроительного завода.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы в субботу, 13 апреля.
Взрыв в Луганске 13 апреля
По предварительной информации, взрыв произошел в районе, где российские военные сосредоточили свою технику во временно оккупированном Луганске.
Местные паблики пишут, что "прилетело" вблизи машиностроительного завода, используемого оккупационными силами для военных нужд.
Напомним, что в пятницу, 5 апреля, в Ейске Краснодарского края в России раздались взрывы.
Ранее мы писали, что 5 апреля взрывы также прогремели в Ростовской области РФ. Регион атаковали дронами.
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