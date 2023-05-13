В оккупированном Луганске снова прогремели взрывы

В Луганске второй раз за день взрывы. Фото: Telegram

В оккупированном Луганске раздались взрывы. Это уже второй раз за сегодняшня в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Пока информации о причинах взрыва нет. Также не поступало комментариев от представителей оккупационных властей или украинских военных.

Напомним, сегодня, 12 мая, утром в оккупированном Луганске прогремели взрывы.

Также ранее мы писали, что во время взрывов в Луганске был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, член фракции "Единая Россия". Это произошло 12 мая.