Во временно оккупированном Луганске взрывы, — росСМИ

РосСМИ сообщили о взрывах во временно оккупированном Луганске. Фото: российские медиа

Российские СМИ отмечают, что во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Это уже второй раз за два дня, над городом — черный дым.

Об этом пишут росСМИ.

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Пропагандистские каналы отмечают, что вроде бы прилет был в поселении Юбилейный. Пока, к счастью, без пострадавших.

Как сообщается, в некоторых домах, вероятно, выбило окна. До взрыва в городе звучала воздушная тревога.

Напомним, ранее мы писали, что во время очередных взрывов в Луганске был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, член фракции "Единая Россия". Это произошло 12 мая. В сети начали распространяться фото и информация о взрывах во временно оккупированном Луганске. Местные жители сообщили о двух взрывах и работе российского ПВО.

Сегодня, 13 мая, россияне нанесли очередной удар по Украине. В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области взрывной волной был поврежден ряд зданий.