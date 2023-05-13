В окупованому Луганську знову прогриміли вибухи

В Луганську вдруге за день вибухи. Фото: Telegram

В окупованому Луганську пролунали вибухи. Це вже вдруге за сьогодні в місті лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Наразі інформації про причини вибуху немає. Також не надходило коментарів від представників окупаційної влади чи українських військових.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, вранці в окупованому Луганську прогриміли вибухи.

Також раніше ми писали, що під час вибухів у Луганську був поранений депутат Держдуми Віктор Водолацький, член фракції "Єдина Росія". Це сталося 12 травня.