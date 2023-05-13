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В окупованому Луганську знову прогриміли вибухи

13 травня 2023 20:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В окупованому Луганську знову прогриміли вибухи
В Луганську вдруге за день вибухи. Фото: Telegram
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В окупованому Луганську пролунали вибухи. Це вже вдруге за сьогодні в місті лунають вибухи. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Наразі інформації про причини вибуху немає. Також не надходило коментарів від представників окупаційної влади чи українських військових. 

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, вранці в окупованому Луганську прогриміли вибухи

Також раніше ми писали, що під час вибухів у Луганську був поранений депутат Держдуми Віктор Водолацький, член фракції "Єдина Росія". Це сталося 12 травня. 

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