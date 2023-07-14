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В оккупированном Мариуполе итальянский художник создал мурал

14 июля 2023 16:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В оккупированном Мариуполе итальянский художник создал мурал
Фрагмент мурала в Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В оккупированном Мариуполе итальянский художник завершил работу над огромной стенной росписью, изображающей девочку под обстрелом НАТО. Художник, активно реализующий свои проекты в России, известен как Jorit.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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В сообщении говорится, что изображение девочки на фасаде девятиэтажного здания в районе Кирова было создано Jorit. На нем он изобразил девочку по имени Настя, которую он встретил на одной из пропагандистских выставок в России. Художественная концепция работы заключается в том, что слезы Насти вызваны "бомбардировкой НАТО".

Однако, похоже, художник не сталкивался с отчетами и экспозициями, показывающими, что бомбы России падали на детей Мариуполя. Известная трагедия с Драматическим театром, похоже, осталась за пределами его внимания.

В последние годы Jorit активно работает в России. Например, в прошлом году он создал мурал в честь журналиста Джулиана Ассанжа в Подмосковье, а в этом году в Геленджике он разработал стенную роспись, посвященную советской летчице Евдокии Бершанской.

Мурал в Мариуполе
Мурал в Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет

Напомним, что в сети показали одну из самых старых улиц Мариуполя после российских оккупантов. Она до сих пор остается в руинах.

Также мы сообщали, что в Мариуполе, несмотря на заявления российских оккупантов, была поражена казарма кадыровцев на территории ММК им. Ильича. Известно о том, что раненых боевиков тайно вывозили в направлении Донецка.

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