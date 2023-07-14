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В окупованому Маріуполі італійський художник створив мурал

14 липня 2023 16:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В окупованому Маріуполі італійський художник створив мурал
Фрагмент мурала у Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В окупованому Маріуполі італійський художник завершив роботу над величезним розписом, що зображує дівчину під обстрілом НАТО. Художник, який активно реалізує свої проєкти в Росії, відомий як Jorit.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

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Мурал у Маріуполі

У повідомленні йдеться, що зображення дівчинки на фасаді дев'ятиповерхової будівлі в районі Кірова було створено Jorit. На ньому він зобразив дівчину, на ім'я Настя, яку він зустрів на одній із пропагандистських виставок у Росії. Художня концепція роботи полягає в тому, що сльози Насті викликані "бомбардуванням НАТО".

Проте, схоже, митець не стикався зі звітами та експозиціями, які показують, що бомби Росії падали на дітей Маріуполя. Відома трагедія з Драматичним театром, схоже, залишилася поза його увагою.

В останні роки Jorit активно працює у Росії. Наприклад, минулого року він створив мурал на честь журналіста Джуліана Ассанжа в Підмосков'ї, а цього року в Геленджику він розробив настінний розпис, присвячений радянській льотчиці Євдокії Бершанській.

Мурал у Маріуполі
Мурал у Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада

Нагадаємо, що в мережі показали одну із найстаріших вулиць Маріуполя після російських окупантів. Вона досі залишається у руїнах.

Також ми повідомляли, що в Маріуполі , незважаючи на заяви російських окупантів, було вражено казарму кадировців на території ММК ім. Ілліча. Відомо про те, що поранених бойовиків таємно вивозили до Донецька.

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