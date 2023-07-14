Разрушенная история и культура: как выглядит одна из самых старых улиц Мариуполя

Разрушенные здания в Мариуполе. Фото: t.me/mariupolrada

В сети показали одну из самых старых улиц Мариуполя после российских оккупантов. Она до сих пор остается в руинах.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Читайте также:

Разрушенная улица в Мариуполе

"Улица Торговая — одна из самых старых в Мариуполе. Еще с XIX века здесь располагались дома купцов, работали торговые заведения, до революции 1917 года находилось Мариупольское портовое управление", — говорится в сообщении.

В городском совете отметили, что все это сохраняло историю украинского города на юге Донецкой области.

На видео можно увидеть, как российские оккупанты разрушили улицу. Они не спешат что-либо восстанавливать. Захватчики оставили разбитые дома и разрушили историю, а также жизнь людей.

"Именно это принесли захватчики в наш город", — добавили в городском совете.

Напомним, заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как сейчас выглядит Приморский район города. По его словам, он всегда числился элитным.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе усилились репрессии. Проверяют абсолютно всех, независимо от возраста и пола.

Добавим, во временно оккупированном Мариуполе медицинский коллапс. Люди пытаются быстрее попасть к врачам, поэтому покупают очередь к терапевту.