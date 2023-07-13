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В ОМБр "Магура" назначили нового главного сержанта вместо Маркуса

13 июля 2023 23:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В "Магуре" назначили нового главного сержанта вместо Маркуса
Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Виталий Аверин. Фото: 47 ОМБр "Магура"\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" назначили нового главного сержанта вместо Валерия Маркуса. Им стал Виталий Аверин, который защищает Украину с 2014 года.

Об этом сообщается на странице 47 ОМБр "Магура" в Facebook.

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Сообщается, что Виталий Аверин с позывным "Авер" пошел на войну добровольцем в 2014 году.

Тогда он присоединился к рядам батальона "Донбасс", а также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную.

Кроме того, военный имеет награду "За мужество" III степени.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени", — говорится в сообщении.

 

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Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Виталий Аверин. Фото: 47 ОМБр "Магура"\Facebook

Предыстория

Несколько дней назад главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на низкую должность.

По словам Маркуса, ситуация среди командования не позволяет построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые вводили в начале.

Он назвал заместителя командира воинской части А4699 "аморальным дегенератом". Маркус сказал, что этот человек унижает его честь и достоинство, будучи в одном коллективе.

Напомним, командир бригады "Магура" отреагировал на демарш сержанта Маркуса. Подполковник Александр Сак призвал всех отвергнуть оскорбления и прекратить конфликты. Главная задача украинской армии сейчас — освобождать оккупированные территории.

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