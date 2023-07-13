У "Маґурі" призначили нового головного сержанта замість Маркуса

Головний сержант 47 окремої механізованої бригади Віталій Аверін. Фото: 47 ОМБр "Маґура"\Facebook

У 47 окремій механізованій бригаді "Маґура" призначили нового головного сержанта замість Валерія Маркуса. Ним став Віталій Аверін, який захищає Україну з 2014 року.

Про це повідомляється на сторінці 47 ОМБр "Маґура" у Facebook.

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Що відомо про Аверіна

Повідомляється, що Віталій Аверін з позивним "Авер" пішов на війну добровольцем у 2014 році.

Тоді він долучився до лав батальйону "Донбас", а також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну.

Окрім цього, військовий має нагороду "За мужність" III ступеня.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом "За мужність" III ступеня", — йдеться у повідомленні.

Головний сержант 47 окремої механізованої бригади Віталій Аверін. Фото: 47 ОМБр "Маґура"\Facebook

Передісторія

Декілька дні тому головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.

За словами Маркуса, наразі ситуація серед командування не дозволяє побудувати військову частину згідно з тими цінностями, які запроваджували на початку.

Він назвав заступника командира військової частини А4699 "аморальним дегенератом". Маркус сказав, що ця людина принижує його честь і гідність, перебуваючи в одному колективі.

Нагадаємо, командир бригади "Маґура" відреагував на демарш сержанта Маркуса. Підполковник Олександр Сак закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти. Головне завдання української армії зараз — звільняти окуповані території.