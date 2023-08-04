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В ООН поскаржилися на обстріли гуманітарних організацій, але агресора не називають

4 серпня 2023 10:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ООН поскаржилися на обстріли гуманітарних організацій, але агресора не називають
Наслідки обстрілу Одеси 23 липня 2023 року. Фото: Олексій Кулеба\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В ООН попередили про "нову хвилю атак" на мирних жителів України, у тому числі на працівників гуманітарних організацій. Однак, країну-агресора, яка винна у війні, там не назвали. 

Про це йдеться в заяві ООН. 

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Що кажуть в ООН

Повідомляється, що команда, яка є одним із партнерів ООН у Херсоні, потрапила під обстріл. Це сталося у той момент, коли працівники розчищали сміття після повені, яку спричинило руйнування Каховської дамби.

Окрім цього, 4 серпня у Херсоні постраждали рятувальники ДСНС, коли ліквідували пожежу внаслідок обстрілу церкви. 

"Неприпустимо, щоб гуманітарні працівники, рятувальники та лікарі отримували поранення, підтримуючи народ України або намагаючись відновити власні громади", — йдеться в заяві. 

В організації нагадали, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, цивільна та критична інфраструктура, а також населення повинні бути захищені. 

Водночас, в ООН не згадали за РФ. До того ж не зробили жодних закликів припинити обстріл України. 

Нагадаємо, вранці 3 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Зокрема, терористи влучили по громадському транспорту. Внаслідок атаки постраждало троє людей. 

Додамо, що 3 серпня під ворожий обстріл Херсона потрапив волонтер із Норвегії.

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