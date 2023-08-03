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Окупанти обстріляли громадський транспорт в Херсоні: є поранені

3 серпня 2023 09:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли громадський транспорт в Херсоні: є поранені
Наслідки обстрілу Херсона 31 липня. Фото: Олександр Прокудін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці 3 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Зокрема, терористи влучили по громадському транспорту. 

Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

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Повідомляється, що окупанти здійснили обстріл з артилерії. Ворожий вогонь влучив у громадський транспорт, який віз людей на роботу. 

Внаслідок атаки троє людей отримали поранення.

Увага! Чутливий контент. 

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Наслідки обстрілу 3 серпня 2023 року

Нагадаємо, 1 серпня близько 11:00 російські війська обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок обстрілу загинув молодий лікар у свій перший робочий день, також поранено медсестру.

Додамо, що 31 липня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ворожі ракети потрапили до багатоповерхівки та навчального закладу.

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