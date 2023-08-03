Росіяни обстріляли громадський транспорт в Херсоні: є поранені

Окупанти обстріляли громадський транспорт в Херсоні: є поранені
Вранці 3 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Зокрема, терористи влучили по громадському транспорту.
Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Обстріл Херсона
Повідомляється, що окупанти здійснили обстріл з артилерії. Ворожий вогонь влучив у громадський транспорт, який віз людей на роботу.
Внаслідок атаки троє людей отримали поранення.
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Нагадаємо, 1 серпня близько 11:00 російські війська обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок обстрілу загинув молодий лікар у свій перший робочий день, також поранено медсестру.
Додамо, що 31 липня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ворожі ракети потрапили до багатоповерхівки та навчального закладу.