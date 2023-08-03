Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Волонтер із Норвегії потрапив під ворожий обстріл у Херсоні arrow

Волонтер із Норвегії потрапив під ворожий обстріл у Херсоні

3 серпня 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Волонтер із Норвегії потрапив під ворожий обстріл у Херсоні
Російський окупант. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У четвер, 3 серпня, російські війська знову обстріляли Херсон. Під ворожий обстріл потрапив волонтер із Норвегії.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Читайте також:

Обстріл Херсона

У повідомленні зазначається, що близько 16:50 армія РФ атакувала центр міста. При цьому поранення легкого ступеня отримав волонтер. Його доправили до місцевої лікарні.

"Чоловіку надали необхідну медичну допомогу. Його життю поки що нічого не загрожує", — йдеться у повідомленні.

Варто уточнити, що вранці 3 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Зокрема, терористи влучили у громадський транспорт. Через атаку троє людей отримали поранення.

Херсон
Повідомлення Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у вівторок, 1 серпня, близько 11:00 російські війська обстріляли лікарню у Херсоні. Внаслідок обстрілу загинув молодий лікар і поранено медсестру.

Відомо, що на момент обстрілу для лікаря був перший день роботи після завершення інтернатури. Крім того, атака призвела до руйнувань на двох поверхах лікарні, і тепер тривають роботи з розчищення завалів.

Крім того, 31 липня російські терористи із самого ранку обстрілювали Херсон. Внаслідок терористичної атаки 4 людей загинуло, ще 17 постраждало. Наймолодшій травмованій дівчині лише 16 років. Її у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Команда однодумців: Вадим Столар розповів про тих, з ким втілює благодійні проєкти

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз