Волонтер із Норвегії потрапив під ворожий обстріл у Херсоні

Російський окупант. Фото: росЗМІ

У четвер, 3 серпня, російські війська знову обстріляли Херсон. Під ворожий обстріл потрапив волонтер із Норвегії.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Обстріл Херсона

У повідомленні зазначається, що близько 16:50 армія РФ атакувала центр міста. При цьому поранення легкого ступеня отримав волонтер. Його доправили до місцевої лікарні.

"Чоловіку надали необхідну медичну допомогу. Його життю поки що нічого не загрожує", — йдеться у повідомленні.

Варто уточнити, що вранці 3 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Зокрема, терористи влучили у громадський транспорт. Через атаку троє людей отримали поранення.

Повідомлення Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у вівторок, 1 серпня, близько 11:00 російські війська обстріляли лікарню у Херсоні. Внаслідок обстрілу загинув молодий лікар і поранено медсестру.

Відомо, що на момент обстрілу для лікаря був перший день роботи після завершення інтернатури. Крім того, атака призвела до руйнувань на двох поверхах лікарні, і тепер тривають роботи з розчищення завалів.

Крім того, 31 липня російські терористи із самого ранку обстрілювали Херсон. Внаслідок терористичної атаки 4 людей загинуло, ще 17 постраждало. Наймолодшій травмованій дівчині лише 16 років. Її у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.