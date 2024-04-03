В ООН осудили удар по заводу в Татарстане, назвав его "гражданской инфраструктурой"

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Фото: АрмияИнформ

В Организации объединенных наций осудили удар по заводу по производству дронов-камикадзе "Шахед" в российском Татарстане, произошедшем 2 апреля. Там назвали предприятие, которое является частью военно-промышленного комплекса захватчиков, "гражданской инфраструктурой".

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика в среду, 3 апреля.

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"Мы выступаем против всех нападений на гражданскую инфраструктуру и призываем их прекратить", — сказал Дюжаррик.

Во вторник, 2 апреля, российские СМИ сообщили, что в России БпЛА впервые атаковали предприятия в Татарстане. Мишенью якобы стали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Сообщалось, что в результате удара пострадали.

Позже стало известно, что целью атаки в российском Татарстане, который находится в 1000 км от Украины, стал завод, на котором создавались дроны-камикадзе "Шахед".

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки провели совместную операцию и поразили нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

В ответ на удар по заводу в Татарстане украинцы обрушили интернет мемами.