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В ОП рассказали, чего ждать украинцам 24 февраля

17 февраля 2023 09:07
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
В ОП рассказали, чего ждать украинцам 24 февраля
Михаил Подоляк подчеркнул, что оккупанты продолжат запускать воздушные шары
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

В ОП рассказали, чего ждать от россии 24 февраля. Оккупанты пытаются накопить ракеты, которые используют для массированной атаки.

Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

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Россия хочет продемонстрировать в годовщину вторжения в Украину, что у них до сих пор есть "порох в пороховнице".

"Сегодня они попытаются использовать эти "болванки" для того, чтобы нагрузить нашу систему ПВО, потому что все же это деньги. Каждый пуск против ракеты — это конкретные деньги. И таким образом хоть каких-то результатов достичь", — отметил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что оккупанты продолжат запускать воздушные шары. Однако 24 февраля украинцам следует ожидать ракетных обстрелов.

"Они будут это делать, но на 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного трехволнового каскада, и показать, что у них еще "порох в пороховницах ", — добавил Подоляк.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина готова к разным сценариям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, российская армия вряд ли сможет захватить город Бахмут до 24 февраля. Зато россияне, вероятно, отметят годовщину вторжения серией ракетных ударов по украинским городам и селам.

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