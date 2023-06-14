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В последние недели на юге активизировалась российская авиация, — разведка Британии

14 июня 2023 13:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В последние недели на юге активизировалась российская авиация, — разведка Британии
Российский военный летчик. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Две последние недели российская авиация начала почаще действовать на южном фронте. Этот процесс является реакцией на подготовку и начало украинского контрнаступления.

Об этом сообщило в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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По информации британской разведки, в последние две недели на южном фронте российско-украинской войны активизировалась авиация оккупационных войск.

Этот процесс, по всей видимости, стал ответом на увеличение атак со стороны Вооруженных сил Украины на этом направлении.

В начале войны было сложнее

Впрочем, отмечает британское военное министерство, нынешнее количество вылетов российских самолетов на боевые задачи все равно остается значительно меньше, чем было в начале полномасштабной войны.

Британская разведка об активизации российской авиации
Британская разведка об активизации российской авиации

Тогда, напомнили военные аналитики, фиксировалось по 300 вылетов в день.

За последний год ввиду потерь российская авиация увеличила количество использования планирующих бомб. Они позволяют самолетам оккупационных войск оставаться вдали от своих целей.

Напомним, в мае британская разведка сообщала, что Россия создает новую ударную авиационную группу, которая будет состоять из минимум эскадрильи Су-24 и Су-34. На такой шаг россияне пошли из-за неудач на фронте.

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