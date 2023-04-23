Російська авіація атакувала багатоповерхівку у Вугледарі: що відомо

Російський військовий літак. Фото: росЗМІ

Минулої доби окупанти Російської Федерації завдали два авіаудари по Вугледару. Вони зруйнували багатоповерхівку. До того ж росіяни продовжували обстрілювати Донецьку область.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"На Волноваському напрямку росіяни завдали два авіаудари по Вугледару — зруйновано 9-поверхівку. У громаді також пошкоджено приватний будинок в Богоявленці", — розповів Кириленко.

Він повідомив, що внаслідок російських атак в Очеретиному одна людина отримала поранення.

Під ворожим вогнем також опинилися Мар'їнка, околиці Курахового та Авдіївка.

"На Горлівському напрямку відомо про 20 пошкоджених приватних будинків у Бахмуті та 15 — у Торецькій громаді. Під обстрілами — околиці Соледарської та Часовоярської громад", — додав Кириленко.

Наслідки російського обстрілу в Донецькій області. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Наслідки російського обстрілу в Донецькій області. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Наслідки російського обстрілу в Донецькій області. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Наслідки російського обстрілу в Донецькій області. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Нагадаємо, 20 квітня російські окупанти обстріляли житловий будинок у Вугледарі Донецької області. Ворог використовував авіацію. З-під завалів вдалося дістати жінку.

Також ми писали, що 18 квітня російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.

Додамо, протягом доби українські військові відбили 58 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.