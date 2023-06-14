Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Останніми тижнями на півдні активізувалася російська авіація, — розвідка Британії arrow

Останніми тижнями на півдні активізувалася російська авіація, — розвідка Британії

14 червня 2023 13:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Останніми тижнями на півдні активізувалася російська авіація, — розвідка Британії
Російський військовий льотчик. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Два останні тижні російська авіація почала частіше діяти на південному фронті. Цей процес є реакцією на підготовку та початок українського контрнаступу.

Про це повідомило у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також:

Активізація ВКС РФ

За інформацією британської розвідки, останні два тижні на південному фронті російсько-української війни активізувалася авіація окупаційних військ.

Цей процес, імовірно, став відповіддю на збільшення атак з боку Збройних сил України на цьому напрямку.

На початку війни було складніше

Втім, зазначає британське військове міністерство, нинішня кількість вильотів російських літаків на бойові завдання все одно залишається значно меншою, ніж було на початку повномасштабної війни.

Британська розвідка про активізацію російської авіації
Британська розвідка про активізацію російської авіації

Тоді, нагадали військові аналітики, фіксувалося по 300 вильотів щодня.

За останній рік, зважаючи на втрати, російська авіація збільшила кількість використання плануючих бомб. Вони дозволяють літакам окупаційних військ залишатися далеко від своїх цілей.

Нагадаємо, у травні британська розвідка повідомляла, що Росія створює нову ударну авіаційну групу, яка складатиметься із щонайменше ескадрильї Су-24 та Су-34. На такий крок росіяни пішли через невдачі на фронті.

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB