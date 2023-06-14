Останніми тижнями на півдні активізувалася російська авіація, — розвідка Британії

Російський військовий льотчик. Фото: росЗМІ

Два останні тижні російська авіація почала частіше діяти на південному фронті. Цей процес є реакцією на підготовку та початок українського контрнаступу.

Про це повідомило у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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За інформацією британської розвідки, останні два тижні на південному фронті російсько-української війни активізувалася авіація окупаційних військ.

Цей процес, імовірно, став відповіддю на збільшення атак з боку Збройних сил України на цьому напрямку.

На початку війни було складніше

Втім, зазначає британське військове міністерство, нинішня кількість вильотів російських літаків на бойові завдання все одно залишається значно меншою, ніж було на початку повномасштабної війни.

Британська розвідка про активізацію російської авіації

Тоді, нагадали військові аналітики, фіксувалося по 300 вильотів щодня.

За останній рік, зважаючи на втрати, російська авіація збільшила кількість використання плануючих бомб. Вони дозволяють літакам окупаційних військ залишатися далеко від своїх цілей.

Нагадаємо, у травні британська розвідка повідомляла, що Росія створює нову ударну авіаційну групу, яка складатиметься із щонайменше ескадрильї Су-24 та Су-34. На такий крок росіяни пішли через невдачі на фронті.