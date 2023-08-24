В ОВА рассказали детали ночной атаки по Днепру

Последствия ракетного удара по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Среди ночи 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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В ночь на 24 августа оккупанты ударили по Днепру ракетами. Одну из них сбили защитники из Воздушного командования "Восток".

Несмотря на это и попадание. По словам Лисака, разрушения подвергся транспортному объекту. Пострадали семь человек — трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Повреждены также десяток объектов. Среди них банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Изуродованы 15 киосков", — говорится в сообщении.

Кроме того, террористы повредили два жилых дома, три автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Последствия ракетного удара по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия ракетного удара по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия ракетного удара по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1/3 _ 3

Напомним, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Также мы писали, что сначала министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о двух погибших в результате удара РФ по школе.

Добавим, утром 23 августа российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки пострадали.